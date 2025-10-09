Así podrían sentirse las personas de escasos recursos económicos que viven en zonas de alta vulnerabilidad a desastres naturales al no recibir ayuda para cambiar las condiciones en las que habitan, psicólogos afirman que vivir con este peligro latente puede tener efectos negativos en la salud mental de quienes lo padecen.

Sufrir de inundaciones constantes, ser víctima de deslizamientos de tierra u otro tipo de incidentes, puede ocasionar traumas que deben ser tratados psicológicamente.

Si bien la atención debe enfocarse en un tratamiento sico-emocional, Iris Córdoba menciona que también se les debe apoyar en la creación de nuevas fuentes de ingresos; ya que en muchos casos pierden todo al ser víctimas de desastres naturales.

Estudios de la Universidad de El Salvador revelan que el 88.7% del territorio es considerado como zona de riesgo y propenso a desastres como inundaciones, deslizamientos y derrumbes; además un 95.4% de la población habita en esas zonas, que en su mayoría son de escasos recursos económicos.