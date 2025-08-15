La Organización Mundial de la Salud describe la tartamudez como una alteración en la fluidez del habla, en la que la persona tiene claro lo que quiere expresar, pero en ese momento no logra hacerlo debido a la repetición o prolongación involuntaria de ciertos sonidos. De acuerdo con un especialista, esta condición podría tener un origen genético.

También estaría asociada a enfermedades neurológicas como el párkinson o el autismo. Sin embargo, recientes estudios indican que la logopedia y la terapia del habla pueden ayudar significativamente a quienes la padecen, mejorando su comunicación y confianza.

A nivel mundial, se estima que 80 millones de personas viven con esta condición, y que el 5% son niños. En muchos casos, la tartamudez provoca que los afectados se aíslen socialmente, por lo que expertos recomiendan fomentar grupos de autoayuda y conversar abiertamente del tema en la familia, con amigos y en el entorno laboral.