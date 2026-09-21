Efectos en la salud de cocinar con leña

Marina aprendió a cocinar con leña desde que era una niña, ayudándole a su mamá a vender tortillas, desde entonces ella ha preferido utilizar este método, ella forma parte de las 180,000 familias que conservan esta práctica en El Salvador.

Wilfredo tiene un cuarto de siglo de cocinar con leña, asegura que ni él ni su madre sexagenaria han presentado afectaciones a su salud.

Cada año más de 2 millones de personas mueren a nivel mundial por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire doméstico, según la Oganización Mundial de la Salud. Expertos señalan que los principales padecimientos asociados a esta exposición, son enfermedades del corazón, los accidentes cerebrovasculares y las infecciones en las vías respiratorias.

Las mujeres y los niños se encuentran entre los más afectados, debido a que en muchos hogares son quienes pasan más tiempo expuestos al humo que generan contaminantes nocivos.

Ante este panorama, la OMS advierte que para 2030 solo el 78% de la población mundial tendría acceso a soluciones limpias para cocinar.