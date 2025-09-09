Las medicinas que excedan la fecha límite de caducidad no deben ser consumidos, en El Salvador, diferentes mitos circulan en la población, por ejemplo, que 3 meses después de caducar aún pueden seguir tomándolos, además, se ha preguntado ¿qué pasaría si usted toma un medicamento vencido?

Además de perder su eficacia, podría generar efectos secundarios desde nauseas, problemas gastrointestinales, diarreas, vómitos además de gastritis y alergias.

No hay una manera adecuada de destruir los medicamentos de manera casera, sin embargo, Inquifar hace un llamado para crear protocolos para los consumidores.

Como la recepción de ellos en farmacias que luego sean entregados a los respectivos laboratorios para su destrucción.