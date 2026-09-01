Efecto placebo: el cerebro puede aliviar síntomas sin ingredientes activos

El efecto placebo ocurre cuando el cerebro espera un cambio basado en experiencias previas y genera modificaciones biológicas inconscientes, según explicó el doctor Herberth Castillo durante una entrevista sobre la influencia de la mente en la salud.

Castillo señaló que el placebo no cura enfermedades, pero sí puede modificar o modular los síntomas para que la experiencia no sea tan agresiva.

El cuerpo relaciona el placebo con cambios biológicos de experiencias previas o acondicionamientos, como cuando alguien mejora de una gripe viral y lo atribuye al último medicamento consumido.

En estudios farmacológicos, los investigadores comparan el efecto placebo con el de medicamentos con molécula activa, y en ocasiones los resultados son muy similares. El especialista destacó que el cerebro modifica la enfermedad, no la elimina, y que este fenómeno tiene una base científica sólida.