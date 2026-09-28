EE.UU y China acuerdan reducir aranceles

El alivio arancelario abarca una amplia gama de productos, desde carbón y artículos agrícolas estadounidenses hasta juguetes, sillas de auto y adornos navideños fabricados en China.

El anuncio se produce después de que ambos países acordaran suspender la escalada de medidas arancelarias hasta el 10 de enero. Esta tregua comercial fija los aranceles en el 30% para los productos chinos y en el 10% para los estadounidenses y se ha prorrogado en varias ocasiones desde mayo de 2025, cuando ambos países se reunieron en ginebra para negociar.