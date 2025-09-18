Estados Unidos volvió a vetar en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que pedía un alto el fuego en Gaza, además de la liberación de rehenes israelíes y la entrada inmediata de ayuda humanitaria.

El texto, presentado por los diez miembros no permanentes del Consejo, había recibido el apoyo de las principales potencias, lo que evidenció el aislamiento de Washington en la votación.

Aunque EE.UU. pidió ajustes al documento, el veto refuerza la tensión diplomática y mantiene bloqueada la búsqueda de una salida al conflicto.