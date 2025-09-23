El Departamento de Seguridad Nacional informó que alrededor de 1,5 millones de inmigrantes se han autodeportado desde el 20 de enero, aunque no presentó evidencias que respalden dichas cifras, lo que ha despertado dudas en sectores críticos.

Según las autoridades, el gobierno de Donald Trump prepara además la expulsión de 2 millones de indocumentados, medida que forma parte de su plan de endurecimiento migratorio.

Mientras los funcionarios insisten en que estas acciones buscan garantizar la seguridad nacional, diversas organizaciones advierten que podrían profundizar la crisis humanitaria que enfrentan miles de familias migrantes.