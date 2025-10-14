El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el ejército de su país ejecutó un ataque cinético letal contra un barco en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, que dejó seis supuestos narcoterroristas muertos.

Según el mandatario, la embarcación estaba vinculada a una organización designada como terrorista y dedicada al narcotráfico en la zona del Comando Sur.

La inteligencia norteamericana confirmó que el buque transitaba por una ruta usada por cárteles de la droga, reforzando los operativos marítimos en la región.