Un inmigrante mexicano, identificado como Miguel Ángel García Hernández de 32 años, falleció a consecuencia del ataque contra un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas.
El tirador, Joshua, quien estaba apostado en la azotea de un edificio contiguo, efectuó disparos indiscriminados que alcanzaron a tres detenidos dentro de una furgoneta.
El atacante, cuyas motivaciones se desconocen, murió posteriormente a causa de una herida de bala autoinfligida, mientras que un tercer detenido sigue hospitalizado, según confirmó un funcionario de Seguridad Nacional.