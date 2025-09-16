Estados Unidos incluyó a El Salvador y a otros países de la región en una lista de naciones claves para el tránsito y producción de drogas ilícitas.

La designación, que forma parte de un informe oficial del Gobierno estadounidense, advierte que estas rutas son utilizadas por organizaciones criminales que fortalecen sus operaciones internacionales.

Las autoridades señalaron que, aunque la inclusión no implica sanciones automáticas, abre la puerta a mayores presiones diplomáticas y a exigencias de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.