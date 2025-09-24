Estados Unidos entregó a un presunto pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) identificado como José Naum Jobel Cruz, quien era buscado mediante una difusión roja por el delito de agrupaciones ilícitas y contaba con antecedentes por receptación.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la recepción del individuo, quien será puesto a la orden del juzgado que lo requiere para enfrentar los cargos en su contra.

Sin embargo, la información oficial revelada por la PNC no detalló el lugar específico ni la fecha exacta en que fue detenido por las autoridades internacionales, dejando vacíos sobre las circunstancias de su captura.