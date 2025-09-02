Estados Unidos ha endurecido sus requisitos para la obtención de visas de no inmigrante al hacer obligatorias las entrevistas presenciales para casi todos los solicitantes.

La nueva norma, que entró en vigor este 2 de septiembre, elimina las exenciones por edad que protegían a menores de 14 años y adultos mayores de 79 años, quienes ahora deben acudir a una embajada o consulado.

Esta decisión, que prioriza la verificación de seguridad, impacta significativamente a familias y viajeros, permitiendo excepciones solo para visas diplomáticas y renovaciones de visas B1/B2 en un plazo específico tras su vencimiento.