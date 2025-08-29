Estados Unidos eliminó las exenciones de entrevistas para solicitantes de visa, en una disposición que entrará en vigencia el 2 de septiembre y que modifica el proceso consular.

Con la nueva medida, menores de 14 años y adultos mayores de 79 años deberán someterse a entrevistas presenciales, aunque antes quedaban exentos de este requisito.

El Departamento de Estado informó que el cambio alcanza a solicitantes de primera vez y renovaciones de visas B1, B2, de trabajo temporal y programas educativos, lo que implica un mayor control en la verificación de antecedentes antes de otorgar el documento.