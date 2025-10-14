Estados Unidos tachó de inaceptable la fuga en Guatemala de 20 miembros de la pandilla Barrio 18, una organización ya designada como terrorista.

En respuesta, el gobierno guatemalteco destituyó a la cúpula del sistema penitenciario y lanzó recompensas para las capturas.

Mientras la Policía Nacional Civil y elementos de seguridad custodian cárceles y fronteras, se realizan coordinaciones con Salvador, Honduras y México para efectuar las recapturas.

Las autoridades consideran que la evasión representa una grave amenaza para la seguridad regional.