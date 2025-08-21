El Departamento de Estado de Estados Unidos elevó a El Salvador a su nivel de alerta de viaje más seguro, el 1, lo que lo sitúa entre los destinos de menor riesgo en Latinoamérica.

Esta reclasificación, que representa una mejora sustancial desde el nivel 3 que tenía hace un año, significa que los viajeros solo deben ejercer las «precauciones habituales».

Aunque el informe reconoce el progreso en seguridad, aún recomienda a los turistas desplazarse en grupo y preferir los recorridos diurnos para mantener su integridad.

Junto a Argentina, Paraguay y Surinam, El Salvador se consolida así como una de las opciones más seguras para visitar en la región.