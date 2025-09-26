El presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York, donde instó a soldados norteamericanos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia, lo que generó una fuerte reacción.

Aunque el mandatario defendió su postura como un acto político, el Departamento de Estado de Estados Unidos consideró sus palabras imprudentes y peligrosas.

A través de su cuenta oficial en Twitter, la institución advirtió que revocará la visa de Gustavo Petro, lo que refleja un grave deterioro en las relaciones diplomáticas y un nuevo episodio de tensión bilateral.