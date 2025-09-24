El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, acusó directamente a la banda venezolana Tren de Aragua de financiar las protestas indígenas contra el alza del precio del diésel, una afirmación que fue categóricamente rechazada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La organización señala que el gobierno busca criminalizar la protesta social para debilitar las demandas populares frente a una medida que encarece el costo de vida.

Mientras las manifestaciones, que desafían el estado de excepción, dejan casi sesenta detenidos y enfrentamientos con la policía, la Conaie asegura que entre los arrestados hay luchadores sociales y líderes comunitarios que ejercen su legítimo derecho a la resistencia, denunciando una estrategia oficial para ocultar su responsabilidad en la crisis.