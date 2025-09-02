El gobierno estadounidense ha dicho que sus prioridades en la región son frenar la migración ilegal, combatir el crimen organizado y el narcotráfico y contrarrestar la influencia de China.

La canciller ecuatoriana reveló que a pedido de Estados Unidos, se negocia un programa limitado para que Ecuador reciba solamente a personas refugiadas, de ciertas nacionalidades, que no tengan ningún tipo de antecedentes de delincuencia y que tengan buen estado de salud.

La funcionaria descartó que se trate de un acuerdo para el traslado de personas con antecedentes penales.