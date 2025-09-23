Indígenas y campesinos de Ecuador desafían el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa, instalando barricadas en varias carreteras para rechazar el alza del diésel.

El gobierno, que eliminó el subsidio haciendo que el galón incrementara de precio, advierte que los manifestantes serán denunciados por terrorismo.

Pese a que el Ejecutivo sostiene que el ahorro de 1.100 millones de dólares anuales se invertirá en apoyo social, los manifestantes, liderados por la CONAIE, recuerdan que este tipo de medidas ha desencadenado fuertes crisis sociales en el pasado, dejando ya una decena de detenidos y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.