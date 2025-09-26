Una brutal masacre en la cárcel de Esmeraldas, Ecuador, ha dejado un saldo preliminar de al menos 17 reclusos muertos, luego de que una emboscada entre bandas rivales desatara el caos en uno de los pabellones.

Según el comunicado de la Policía Nacional, los agresores sustrajeron las llaves de las celdas, lo que permitió que los internos atacaran a los presos de celdas externas.

La institución, que ya desplegó un operativo de seguridad en el centro carcelario, advierte que la cifra de fallecidos podría ser ajustada conforme avance el levantamiento de los cuerpos.