El Presupuesto General de la Nación 2026, proyectado en $10.555 millones, destinará $3.886 millones a educación, salud y seguridad pública, según el anteproyecto analizado por economistas.

Carlos Acevedo, quien considera adecuada esta distribución de recursos, destacó que la seguridad es «condición necesaria para la actividad económica» y crucial para mantener el control.

El experto, quien aclaró que este es el segundo año sin financiamiento adicional, señaló que los ingresos corrientes solo cubren gastos operativos, pero no la inversión pública que requiere endeudamiento, mientras la recaudación fiscal supera en $43 millones lo proyectado hasta agosto.