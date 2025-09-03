Economistas advirtieron que otro retraso en la presentación del informe de pensiones no sería bien recibido por el Fondo Monetario Internacional, ya que este organismo espera avances concretos en la reforma.

Explicaron que la demora podría interpretarse como una falta de compromiso del país con la transparencia fiscal, lo que complicaría futuras negociaciones.

Además, recalcaron que el cumplimiento de plazos resulta clave para mantener la confianza de los inversionistas y la estabilidad macroeconómica.