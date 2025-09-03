El gobierno salvadoreño se ha comprometido en presentar a finales de septiembre el informe actuarial para evaluar la sostenibilidad del sistema de pensiones, que mide aspectos como la edad de jubilación, esperanza de vida, tasas de cotización, población que contribuye y beneficios otorgados, es parte del acuerdo establecido entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, de no presentarlo en tiempo mandaría una señal negativa, dice el economista Carlos Acevedo, ya que la primera fecha de entrega fue aplazada, la presentación de la nueva reforma de pensiones, está programada para febrero de 2026.

El economista señala además que el presupuesto general de la nación para el año 2026 enfrenta diversos retos debido a los cambios fiscales recomendados por el FMI para estabilizar las finanzas, el presupuesto de El Salvador para 2025 ascendió a $9,663 millones de dólares.

Se espera que este mes se presente el anteproyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 ante la comisión de hacienda y especial del presupuesto, donde además los ministros darán a conocer los avances e inversión en cada cartera de Estado.