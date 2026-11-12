Economía salvadoreña proyecta crecer entre 4,5 % y 5 % al cierre del 2026

La economía salvadoreña proyecta un crecimiento de entre 4,5 % y 5 % al cierre de 2026, impulsada por los sectores de construcción, transporte y sistema financiero.

El Banco Central de Reserva estima que la inversión pública y privada superará los 9.000 millones de dólares este año.

Construcción, transporte y sistema financiero son los rubros de mayor impacto en la economía nacional.

No obstante, economistas advierten que otros sectores no muestran buen dinamismo.

El especialista César Villalona señaló que el sistema de salud, la enseñanza, el agua y la electricidad registran tasas negativas.

Añadió que telecomunicaciones crece muy poco y que la industria está estancada, lo que implica una pérdida de base industrial y agrícola.

Para sostener el crecimiento, los economistas plantean superar retos de mantenimiento, reconversión y sustentabilidad de la inversión.