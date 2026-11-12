Economía salvadoreña crecería entre 4,5 y 5% este año, según los economistas

La economía salvadoreña crecería entre un cuatro punto cinco y un cinco por ciento este año, según las estimaciones de los economistas. La construcción, el transporte y el sistema financiero son los sectores de mayor impacto en la actividad económica.

Un economista señaló que otros rubros no están teniendo un buen dinamismo en el país. Indicó que el sistema de salud y la enseñanza registran tasas negativas, al igual que el sector de agua y electricidad. Señaló que la industria está estancada y que el país está perdiendo base industrial y agrícola.

El Banco Central de Reserva estima que la inversión pública y privada cierre el año superando los nueve mil millones de dólares. Los especialistas resaltan que se deben superar una serie de retos para mantener estable este crecimiento.