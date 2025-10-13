La economía salvadoreña creció 4.1% en el segundo trimestre de 2026 según el Banco Central de Reserva, impulsada principalmente por el sector construcción que registró un incremento de 33.87%.

No obstante, el economista Carlos Acevedo advirtió que este dinamismo podría desacelerarse debido a que la oferta de vivienda se ha concentrado en segmentos de altos ingresos, limitando la demanda potencial en un país con pocos hogares que perciben más de $5,000 mensuales.

Paralelamente, Acevedo manifestó preocupación por el incumplimiento gubernamental en la entrega del estudio actuarial del sistema de pensiones que debía presentarse en septiembre, documento clave para la reforma que según compromisos con el FMI debe estar lista en febrero de 2026.

El especialista también destacó que una cuarta parte del presupuesto nacional de $10,555.6 millones para 2026 se destinará al pago de deuda pública, mientras la Dirección General de Energía estableció nuevos precios de combustibles hasta el 27 de octubre manteniendo la gasolina superior en $3.85 zona central, regular en $3.56 y diésel en $3.36, con ligeras variaciones por regiones.