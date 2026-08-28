Eclipse lunar parcial fue visible en El Salvador

Muchos salvadoreños pudieron apreciar el eclipse parcial lunar, desde el observatorio de la Universidad Don Bosco.

La sombra de la tierra cubrió gran parte de la luna durante el eclipse lunar, dejando solo una pequeña parte iluminada. El fenómeno comenzó a ser visible desde las 7:23 de la noche, alcanzó su punto máximo a las 10:12 y terminó cerca de la 1:01 de la madrugada del viernes.

El observatorio Micro-Macro de la Universidad Don Bosco en Soyapango abrió sus puertas a la población para observar este fenómeno.

Los asistentes a este observatorio pudieron seguir las diferentes etapas del fenómeno a través de telescopios, recibieron además información educativa por parte de especialistas.

Para el observatorio, estos espacios son una forma de acercar la astronomía a la población, una actividad que realizan desde hace siete años.