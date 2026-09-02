Dyson lanza ventilador inteligente que purifica el aire y se controla por aplicación móvil

La marca Dyson presentó el ventilador inteligente PureCool, un dispositivo sin aspas que no solo refresca el ambiente sino que también purifica el aire eliminando polvo, alérgenos y contaminantes.

El equipo integra sensores que monitorean la calidad del aire en tiempo real y ajustan su funcionamiento de forma automática. Se puede controlar desde una aplicación móvil o mediante asistentes de voz, permitiendo programarlo incluso cuando los usuarios no están en casa.

Su diseño sin aspas lo hace más seguro y moderno. El producto está dirigido a hogares que buscan confort, tecnología y bienestar en un solo dispositivo.