Dylan Sprouse y Barbara Palvin confirman el nacimiento de su primera hija

Dylan Sprouse y Barbara Palvin comenzaron una nueva etapa en su relación tras convertirse en padres por primera vez.

La pareja confirmó el nacimiento de su hija con una tierna fotografía familiar publicada en redes sociales.

En la imagen aparecen de espaldas junto a la bebé mientras disfrutan de un partido de los Dodgers de Los Ángeles.

Aunque no mostraron el rostro de la pequeña, la publicación dejó entrever que habría nacido alrededor del 7 de septiembre, debido a la referencia que hicieron al Día del Trabajo en Estados Unidos.

La pareja, que se casó en 2023, había anunciado el embarazo en mayo durante el Festival de Cine de Cannes.

Meses después, Dylan reveló que esperaban una niña y que durante el embarazo la llamaban cariñosamente Príncipeza.