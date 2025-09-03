Dwayne Johnson sorprendió a todos en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde mostró una figura mucho más delgada y con menos músculo de lo habitual.

Aunque durante décadas “La Roca” fue reconocido por su imponente físico, esta transformación radical responde a las exigencias de un nuevo papel cinematográfico que marcará un giro en su carrera.

La inesperada aparición, que fue ampliamente comentada en medios y redes sociales, dejó en claro que el actor está dispuesto a reinventarse con tal de asumir retos artísticos más complejos.