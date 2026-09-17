Dúo mexicano Jesse y Joy anuncia pausa indefinida tras más de 20 años de trayectoria

El dúo mexicano Jesse y Joy sorprendió a sus seguidores al anunciar una pausa indefinida en su trayectoria musical después de más de 20 años compartiendo escenarios y éxitos, según informó Jesse Huerta.

El músico explicó que al finalizar los compromisos profesionales ya programados se tomará un tiempo para enfocarse en su familia y su bienestar personal.

Dedicó un mensaje de agradecimiento a su hermana Joy, con quien construyó una carrera marcada por canciones como Corre y Espacio Sideral.

Aclaró que cumplirán con las presentaciones previstas antes de iniciar la pausa.

Joy Huerta aún no se ha pronunciado públicamente, y no existe una fecha definida para el regreso del dúo.