El World Downhill Skateboard Championship se celebrará del 4 al 6 de diciembre en Tamanique, en la carretera que conecta Comasagua con La Libertad. El evento reunirá a más de 24 países y 120 atletas.

La competencia tendrá tres categorías: patines en línea, skateboard y luge, una patineta larga donde el atleta va acostado boca arriba.

Los competidores bajan la colina a más de 120 kilómetros por hora en pistas con curvas técnicas.

El salvadoreño Diego Gavidia será el primer representante del país en esta competencia.

El evento es gratuito e incluye food court, pantalla gigante, transporte desde El Tunco, zona de espectadores y un concierto con artista internacional sorpresa.