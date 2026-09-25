Dove Cameron y Damiano David de Måneskin se casaron en la Toscana

Dove Cameron y Damiano David, vocalista de la banda italiana Måneskin, contrajeron matrimonio este 24 de septiembre en Montalcino, Italia. La pareja celebró su enlace civil en plena región de la Toscana.

Los novios fueron vistos a su salida del ayuntamiento de Montalcino con una estética coordinada y sofisticada basada en trajes blancos de sastrería.

Cameron completó su look con una corbata y un ramo de calas blancas, una de las flores tendencia de la temporada.

La actriz, conocida por series de Disney Channel como Liv y Maddie y por las películas de Descendientes, mantiene una relación con el músico desde hace varios años.

Desde que empezaron a andar juntos, Cameron adoptó un estilo más rockero y oscuro, un cambio que los seguidores han notado y celebrado.