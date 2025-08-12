Un conductor de rastra falleció calcinado tras perder el control de su vehículo en el kilómetro 40 de la Panamericana, cerca de San Rafael Cedros (Cuscatlán), según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).

El impacto contra un árbol provocó un incendio que consumió la cabina, atrapando al motorista, mientras Cruz Roja trasladaba a un lesionado al Hospital de Cojutepeque.

Horas antes, en el kilómetro 50.5 de Santa Ana, un vehículo sedán se incendió sin víctimas, aunque bloqueó el tránsito hasta que bomberos sofocaron las llamas.

Ambos casos reactivan alertas sobre seguridad vial en la principal carretera del país, donde en 2025 se registran 1,200 incendios vehiculares, 60% por fallas mecánicas o negligencia.