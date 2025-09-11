11 partidos políticos se mantienen legalmente inscritos en el tribunal supremo electoral, aptos para participar en los próximos comicios. Estos son: Nuevas Ideas, FMLN, Arena, PCN, PDC, Vamos, Gana, Democracia Salvadoreña, Fuerza Solidaria, FPS y País, mientras que, en 2024, dos instituciones fueron canceladas y se encuentran en proceso de liquidación, se trata de Nuestro Tiempo y Cambio Democrático.

Sin embargo, en las recientes encuestas se refleja que el 61% de la población salvadoreña no tiene preferencia por ningún partido político, uno de los niveles más altos que se ha registrado desde 2005, mientras que la inclinación por la bandera del partido político Nuevas Ideas incrementa solo en tiempo electorales, fuera de este periodo baja, últimos datos señalan que actualmente solo el 30% lo prefieren y es que este rechazo por los temas políticos fuera de campañas se puede notar al momento de consultarle a las personas su opinión.

Actualmente el TSE, se encuentra trabajando en las modificaciones del plan estratégico, calendario y plan general de elecciones, tras las reformas constitucionales realizadas en julio pasado, con las cuales se sincronizarán los comicios presidenciales, legislativas y municipales para 2027.