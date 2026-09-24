Dos nuevas pasarelas facilitan el paso de peatones en el trayecto de Los Chorros

Dos nuevas pasarelas ya están habilitadas en el trayecto de Los Chorros y facilitan el paso de peatones en la carretera Panamericana.

Las estructuras, que permiten cruzar la vía por la que diariamente circulan miles de vehículos particulares, de transporte público y de carga, cuentan con rampas de acceso que facilitan el paso de adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Cruzar a paso moderado toma casi tres minutos, y los peatones consultados señalaron que ahora pueden pasar de un lado a otro sin exponerse directamente a los carriles de circulación, lo que evita accidentes y atropellos que antes generaban dolor en las familias.