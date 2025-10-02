Dos personas fallecieron y tres resultaron gravemente heridas este jueves tras un ataque frente a una sinagoga en Manchester, Inglaterra, según confirmó la policía británica.

Las autoridades informaron que abatieron al presunto agresor en el lugar de los hechos, ocurridos durante la festividad judía de Yom Kippur, el día más sagrado del calendario hebreo.

El primer ministro británico suspendió inmediatamente su participación en la cumbre europea en Copenhague, calificando el incidente como «horroroso».

El ataque se produce cerca del segundo aniversario del asalto del movimiento islamista palestino Hamás en el sur de Israel, que desencadenó el conflicto en Gaza, aunque no se han establecido vínculos oficiales entre ambos eventos.