Dos personas fallecieron entre enero y agosto de este año, según el reporte oficial de las autoridades del Ministerio de Salud. No se ha confirmado edad, sexo ni residencia de ninguno de ellos. En total se registran 124 casos confirmados a la fecha, de los cuales en su mayoría son en edades entre los 0 a 60 años, con mayor prevalencia en los municipios de Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Miguel y La Unión.

Las autoridades confirman que son 4 serotipos los que circulan en el país, hacen el llamado a estar pendientes de las campañas de fumigación, así como las medidas a seguir en casa como: elimina los criaderos de zancudos en recipientes como llantas, botes y latas, tapar barriles y recipientes donde se almacena agua y lavar constantemente floreros o bebederos de agua de mascotas.