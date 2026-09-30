Dos motociclistas resultan lesionados tras accidentes registrados en distintos puntos del país

Dos motociclistas resultaron lesionados en accidentes de tránsito registrados durante la noche y madrugada en distintos puntos del país.

Uno de los percances ocurrió en el kilómetro 15 de la autopista a Comalapa, donde un motociclista habría impactado contra la parte trasera de un vehículo. Cruz Verde Salvadoreña brindó atención prehospitalaria al conductor, quien presentaba lesiones en el rostro y las extremidades inferiores.

Otro accidente ocurrió en el bulevar Venezuela, a la altura del barrio Lourdes, donde un motociclista impactó contra una rastra. El conductor presentó una lesión en la rótula y fue trasladado al Hospital Nacional Rosales.

Asimismo, Cruz Verde Salvadoreña señaló que atendió aproximadamente tres accidentes de tránsito entre la noche del 29 y la madrugada del 30.