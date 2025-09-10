La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos jóvenes, de 23 y 24 años, por posesión y tenencia de drogas en operativos separados.

José Antonio Morataya Lemus fue detenido en la avenida Roosevelt, al sur de San Miguel, tras intentar huir con las luces apagadas; se le incautó una porción de droga y $3,340 dólares de procedencia injustificada.

En un caso simultáneo, Luis Ángel Flores fue interceptado en el Cantón Los Alpes, Tepecoyo, La Libertad, llevando 20 porciones de marihuana entre medianas y pequeñas, y le fueron confiscados una motocicleta, un celular y efectivo, según el reporte oficial de las autoridades.