Dos fallecidos y varios lesionados en racha de percances viales

Dos personas fallecidas fue el resultado de un accidente de tránsito sobre la sobre carretera antigua a Santa Ana, a la altura de colonia San Pedro donde un vehículo impactó contra una motocicleta.

Y un peatón resultó lesionado con heridas en la parte posterior de la cabeza y lesiones en ambas piernas luego de ser atropellado por un vehículo en cumbres de San Bartolo, Ilopango.

Además, se registró un siniestro vial en la carretera a Zacatecoluca en las cercanías del lugar conocido como gasolinera puma aeropuerto, plaza Los Cocos, dos vehículos involucrados dejando una persona lesionada.

En el sector de Tapahuaca en las cercanías de tierra prometida un menor sufrió lesiones.

Socorristas hicieron un llamado a los conductores para conducir con precaución principalmente a quienes se conducen por rutas de riesgo como la autopiusta Comalapa en ambos sentidos donde se han incrtementado los accidentes de tránsito en los últimos días.