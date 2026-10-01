Dos fallecidos en múltiple accidente

Vehículos envueltos en llamas y otros terminaron destrozados, es uno de los accidentes de tránsito más graves registrado en los últimos días, captado en una cámara de vigilancia.

15 vehículos los involucrados en esta colisión en el tramo que conduce del redondel Integración hacia redondel El Ángel, en sentido hacia Apopa.

Los equipos de rescate utilizaban herramientas hidráulicas para poder liberar a las personas que habían quedado atrapadas, el saldo fue de dos personas fallecidas, entre ellas una jueza de Chalatenango, y al menos ocho personas lesionadas.

Entre los conductores afectados están personas que se dirigían a sus trabajos y emprendedores que transportaban mercadería hacia San Martín, narran como ocurrieron los hechos.

Una falla en el sistema de frenos de una volqueta fue la causa del siniestro vial, el vehículo habría quedado sin capacidad de detenerse y terminó impactando contra los automotores que circulaban por este sector.

Las autoridades confirmaron, que el transporte de carga circulaba dentro del horario permitido cuando ocurrió el siniestro.

El tránsito en este sector se interrumpió durante varias horas.

Bomberos, cuerpos de socorro, gestores de tránsito, el Ministerio de Obras Públicas y Fovial trabajaron en el rescate de las víctimas, el retiro de los vehículos y la limpieza del aceite la carretera.