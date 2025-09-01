El kilómetro 17 de la carretera Panamericana en San Martín fue el escenario de un accidente de tránsito que dejó a un hombre fallecido luego de que se estrellara contra un árbol.

Socorristas de Cruz Verde recuperaron su cuerpo pues había quedado atrapado al interior del automotor, posteriormente el cadáver fue entregado a las autoridades para su respectivo reconocimiento.

Sobre la calle al volcán en Mejicanos, un peatón falleció al ser atropellado por un motociclista, el paso fue restringido mientras se procesaba la escena.

En otro percance, un joven que por razones desconocidas perdió el control de su vehículo y cayó al interior de un barranco, tuvo que ser trasladado hacia máxima urgencia de un hospital. El incidente se registró sobre la autopista a Comalapa en el kilómetro 34.

Sobre la calle a mariona a la altura de Ciudad Corinto, un motociclista resultó gravemente lesionado tras ser embestido por un vehículo particular. La causa del percance habría sido la imprudencia del otro conductor.

La racha de accidentes de tránsito también dejó a dos personas con lesionadas de gravedad sobre la carretera que conduce hacia Santa Rosa de Lima, La Unión mientras que en la avenida Manuel Gallardo de Santa Tecla, las camaras de vigilancia captaron el choque entre un pick up y vehículo particular que generó solo daños materiales.