Una mujer perdió la vida sobre el kilómetro 8 de la carretera Troncal del Norte, luego de ser atropellada mientras intentaba cruzarse la arteria, el responsable se dio a la fuga, un motociclista y su acompañante resultaron lesionados al evitar colisionar con este conductor al momento que huía de la escena, la víctima falleció al interior de la ambulancia al momento que recibía atención médica.

Y en la misma carretera, pero en el kilómetro 9, horas más tarde un hombre murió en otro accidente de tránsito, según información de la Policía Nacional Civil, esta persona de 45 años de edad se cayó de la cama del pickup en el que viajaba cuando fue arrollado por otro vehículo, ocasionando su muerte al instante, el flujo vehicular en la zona se vio complicado debido al cierre de uno de los carriles, mientras autoridades procesaban la escena.

Sobre la carretera Panamericana, autoridades atendieron otro siniestro vial en el que se vio involucrado un pick up, ese percance se registró a la altura de la colonia AltaVista, ocasionando el cierre de un carril.

Siempre sobre la carretera Panamericana, pero en el kilómetro 51, en San Vicente Norte, se registró otro accidente de tránsito, el conductor de un camión perdió el control, se salió de la vía e impacto con un árbol que se encuentra en el separador central, socorristas brindaron asistencia al conductor, mientras que elementos de Protección Civil retiraban el árbol que había quedado incrustado en el vehículo.

Y en horas de la madrugada se registró un percance vial sobre la carretera de Candelaria de La Frontera a Santa Ana, una mujer que conducía un pick up impacto en la parte trasera de un microbús de la ruta 9 que transportaba pasajeros, según el personal de socorro no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.