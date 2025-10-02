Sobre el kilómetro 5 del bulevar Constitución quedó el cuerpo de Santos Rodríguez de 91 años, quien falleció tras ser atropellado por el motociclista Diego Guardado que también perdió la vida. Socorristas fueron alertados de la emergencia, pero al llegar al lugar las víctimas ya no presentaban signos vitales.

La conmoción entre los familiares de los fallecidos era evidente. Rosa de Rodríguez, esposa del adulto mayor muerto, dice haberle tomado por sorpresa la muerte de su compañero de vida; quien solo se dirigía a realizar un mandado.

Según residentes del cantón San Roque, esta no es la primera vez que ocurre un percance de este tipo y que involucra a motociclistas.

Lo transitado de esta calle representa temor para decenas de personas que a diario deben cruzarla para llegar a sus destinos, incluidos menores de edad que se dirigen a sus centros escolares.

Según el observatorio nacional de seguridad vial, hasta el mes de septiembre 348 peatones perdieron la vida en accidentes de tránsito, sumado a 357 motociclistas que también fallecieron en siniestro viales.