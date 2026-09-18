Dos condenas de cadena perpetua por feminicidio se resuelven en meses

Al menos dos personas han recibido condenas de cadena perpetua por feminicidio en El Salvador, con casos resueltos en 42 días y cuatro meses, respectivamente, gracias al procedimiento especial de los juzgados de lo criminal.

Una reforma creó los juzgados de lo criminal, que tienen un procedimiento especial que cambia las reglas del proceso penal tradicional de tres audiencias y permite resolver los casos en un periodo más corto.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres señalan que los tribunales en materia de violencia de género no tienen especialidad, y que son los Tribunales Especializados para una Vida Libre de Discriminación y Violencia contra las Mujeres los que deben continuar conociendo estos casos.

También advierten que la mora judicial genera impunidad y revictimización.

El Salvador eliminó de la Constitución la prohibición de la cadena perpetua y ahora permite imponerla a quienes sean declarados culpables de homicidio, violación o terrorismo.