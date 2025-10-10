Según las investigaciones, operaban bajo una supuesta asociación llamada Aproaves y se hacían pasar por representantes del Ministerio de Medio Ambiente para ingresar a propiedades privadas con presencia de animales silvestres y luego convencían a los dueños de que estos necesitaban ser inspeccionados para su cuidado.

Una vez los imputados tenían a los animales bajo su control, exigían dinero a cambio de devolverlos.

Las autoridades ejecutaron un registro en Aproaves donde se incautaron más de 200 especímenes de fauna silvestre.

Ambos serán procesados por hurto, ejercicio ilegal de la profesión, extorsión y depredación de la fauna protegida.