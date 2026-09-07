Dos agentes del VMT lesionados en racha de accidentes de tránsito

7 personas resultaron lesionadas en un siniestro vial ocurrido en la intersección de la 11.ª calle poniente y 3.ª avenida norte, en las cercanías del parque Infantil, donde se vieron involucrados un microbús de transporte de personal y un vehículo particular, cuyo conductor habría irrespetado la señal de alto.

Seis de las víctimas fueron atendidas en el lugar por personal de Comandos de Salvamento, mientras que una fue trasladada hacia un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.

Además, dos elementos del Viceministerio de Transporte resultaron con múltiples lesiones tras sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 7 de la carretera Troncal del Norte, en las cercanías de la colonia Colinas del Norte.

Un caso similar es el de otro motociclista que sufrió lesiones de gravedad en el paso a desnivel de la avenida Roosevelt, en la intersección con la 49.ª avenida sur, luego de impactar contra los separadores viales.

Según datos del observatorio de seguridad vial, más de 1,800 personas han resultado lesionadas en accidentes de tránsito en lo que va de 2026.