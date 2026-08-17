Dormir 6 horas de calidad mejora concentración y fortalece sistema inmunológico

Dormir no es un lujo, sino una necesidad para mantener el bienestar físico y mental. Durante el descanso, el cuerpo se recupera, fortalece el sistema inmunológico y mejora la concentración.

La falta de sueño puede provocar irritabilidad, desmotivación y dificultades para concentrarse. En cambio, un descanso reparador favorece la memoria, la creatividad y el equilibrio emocional.

Para mejorar la calidad del sueño, los especialistas recomiendan crear un ambiente adecuado, apagar las pantallas antes de acostarse, evitar cenas pesadas y mantener una rutina nocturna relajante que incluya actividades como leer, meditar o practicar gratitud.

Aunque las necesidades varían según cada persona, mantener un descanso adecuado cada noche resulta fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo y la mente.